15 % des Français n’ont toujours pas Internet

Internet est aujourd'hui considéré comme fondamental par les Français, qui ne peuvent littéralement plus s'en passer. Les Français l'utilisent pour tout : réseaux sociaux, achats, ou encore démarches administratives.Selon le Baromètre du numérique de l'Arcep, seulement 15 % des Français n'ont aujourd'hui pas d'Internet. Or, selon près de 2 sondés sur 3, Internet est nécessaire pour se sentir intégré. De fait, 15 % de la population peut être considérée comme «» par le seul fait qu'elle n'a pas accès à Internet. De toute évidence, c'est un problème que le gouvernement tente de résoudre par son plan visant à donner un accès Internet à tous les Français.Un problème qu'il faut résoudre assez rapidement, d'ailleurs : 40 % des personnes qui n'ont pas Internet, selon le baromètre de l'Arcep et du Credoc, estiment qu'Internet est utile et important... Ils sont donc susceptibles de vouloir prendre un abonnement.Selon le baromètre, les Français sont de plus en plus connectés et de plus en plus souvent. 74 % des Français se connectent tous les jours et 50 % des interrogés estiment qu'il leur serait impossible de ne pas avoir Internet pendant plus de trois jours d'affilée. Entre 2015 et 2016, le temps passé par semaine sur Internet a augmenté de 5 heures, atteignant 18 heures, contre 20 heures pour la télévision.Les tâches administratives sont également de plus en plus nombreuses à être réalisées sur Internet : 66 % des interrogés réalisent certaines de ces tâches de manière dématérialisée, ce qui inquiète les jeunes et les adultes, mais surtout les personnes âgées 72 %.Les nouveaux usages demandent donc de bonnes connexions et celles-ci sont satisfaisantes pour 72 % des habitants des zones denses et 66 % des zones peu denses. En revanche, en zone rurale, 25 % des interrogés déclarent avoir encore du mal à recevoir des SMS à cause d'une couverture mobile insuffisante.Si les ordinateurs équipent encore 82 % des Français, seulement 31 % d'entre eux disposent de plusieurs ordinateurs, une part en baisse en 2016. En revanche, 65 % des Français ont un smartphone et 40 % ont une tablette. Ces dernières sont surtout utilisées par les seniors et les 25-39 ans.