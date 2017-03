RED de SFR lance son forfait 4G 100 Go

Profiter de l'offre SFR RED forfait 4G 100 Go à 20 €

SFR répond à l'offre de Free avec son propre forfait 100 Go

RED de SFR lance aussi son offre 4G illimitée à 17,99 euros par mois mais...

Modifié le 22/03/2017 à 11h16

Le groupe au carré rouge a décidé de transformer ce qui n'était qu'une offre spéciale en offre définitive afin de contrer l'avancée de Free Mobile.Free a créé une double surprise en mars 2017 en supprimant les frais d'itinérance dans plusieurs pays dont l'Europe (ce qui est une mise en conformité avec les nouvelles règles européennes en vigueur à partir du 15 juin 2017) et en Amérique du Nord, entre autres, mais aussi, en lançant le premier forfait 4G illimitée de France.Les abonnés Freebox qui disposent d'un abonnement Free Mobile à 15,99 euros par mois bénéficient désormais de la 4G illimitée (3G dans les zones où la 4G n'est pas disponible) en France. Une offre qui a de quoi faire peur à ses concurrents. Cependant, la première réponse a été donnée par SFR via son opérateur 100 % Internet, RED.SFR a décidé d'emboîter le pas de Free et propose désormais une offre 4G illimitée pour ses clients SFR FAMiLY avec, en plus, 100 Go par mois de data à partager avec les membres de la famille. Son prix annoncé ? 17,99 euros par mois... mais ce n'est pas pour tout le monde.L'offre à 17,99 euros par mois correspond, en réalité, à une offre à 37,99 euros par mois à laquelle sont déduits 20 euros par mois dont 10 euros de réduction box. L'offre n'est valable, par ailleurs, qu'un an, durée à la fin de laquelle elle repasse à 27,99 euros par mois (37,99 euros par mois moins 10 euros de réduction client box).