L’Arcep demande à SFR de couvrir les zones blanches

91 % des communes du plan de déploiement couvertes

3G et 4G : SFR toujours en retard

Modifié le 05/12/2016 à 17h34

Le gouvernement a, depuis le début du nouveau millénaire, lancé un grand plan pour que toutes les communes de France aient, au moins, la 2G, la couverture mobile de base. Mais ce n'est pas encore gagné.L'Arcep a, samedi 26 novembre 2016, publié son dernier avis sur l'avancement du plan, lancé en 2003 par le gouvernement et les opérateurs, visant à couvrir en réseau mobile toutes les communes et les centre-bourgs de France. Aujourd'hui, selon l'Arcep, 91 % des communes visées par ce plan, toutes situées en « zones blanches » sont couvertes et c'est une victoire. Mais il reste 9 % de communes, soit 316, qui ne le sont toujours pas.SFR semble à la traîne sur la question puisqu'il s'agit du seul opérateur rappelé à l'ordre par l'Autorité. «» écrit l'Arcep.Si le fait d'avoir, partout en France, un minimum de couverture 2G est une priorité, le gouvernement et les opérateurs ont également convenu d'un plan de déploiement de la 3G et de la 4G, l'internet mobile, dans les zones peu denses, moins stratégiques pour les opérateurs en termes de nombre de clients.Là aussi, l'Arcep tape sur SFR, dernier en termes de couverture 3G avec 56 % des centre-bourgs couverts, contre 68 % pour Orange et 58 % pour Bouygues Telecom... et malgré un objectif de 100 % au 30 juin 2017.Et SFR est également le dernier opérateur à ne pas avoir atteint l'objectif d'une couverture de 40 % de la population en 4G en zone peu dense.