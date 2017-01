8 alternatives à Google Chrome

Modifié le 07/10/2016 à 16h15

Introduit le 2 septembre 2008, le navigateur Chrome a bousculé le marché des navigateurs jusqu'alors dominé par Internet Explorer et Mozilla Firefox. Au fil des années les éditeurs ont peaufiné à tour de rôle les performances de leurs moteurs Javascript pour un surf plus rapide mais également implémenté les derniers standard du Web régis par le W3C pour faire usage d'applications en ligne toujours plus richesL'heure est venue à l'optimisation et chacun nettoie au maximum son code pour alléger le navigateur mais également pour offrir une autonomie toujours plus importante sur les ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Google a su promouvoir Chrome, notamment en plaçant directement des publicités sur la page d'accueil de son très populaire moteur de recherche mais également avec sa présence par défaut au sein du système AndroidMais Google Chrome n'est pas parfait. Certains estiment qu'il s'est un peu trop alourdi au fil des années, d'autres ne souhaitent plus voir leur historique de navigation être passée au crible par Google, d'autres enfin recherchent des fonctionnalités bien spécifiques.Parmi les alternatives à Google Chrome on discerne deux grands groupes : les navigateurs basés sur Chromium, la version open source de Google Chrome et ceux ayant opté pour Gecko, le moteur de Mozilla Firefox.