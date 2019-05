Jaco : la nouvelle version de WordPress (5.2) est disponible

360b / Shutterstock.com

Diagnostic de la santé du site

Sus aux erreurs fatales PHP !

À télécharger : WordPress 5.2



Si vous possédez un site web tournant sous, c'est le moment de procéder à une mise à jour ! La, baptisée « Jaco » en hommage au bassiste de jazz américain, est en effet prête à être installée. Et elle entend mettre l'accent sur la sécurité.Car au premier rang des nouveautés, on retrouve un nouvel écran dans la rubrique « Outils » du back-office, appelé « Santé du site » (ou «»). Cette fonctionnalité, qui avait effectué ses premiers pas dans la version 5.1, revient plus déterminée que jamais à vous aider à optimiser votre site Internet.En effet, elle consiste à obtenir un état des lieux de votre configuration et à remonter les principaux points d'attention, classés par sévérité. Par exemple, l'outil pourra vous indiquer que vous devez supprimer des thèmes inactifs, mettre à jour la version du PHP, optimiser vos balises « title » et « description » pour votre référencement, etc. Des points de contrôle qui peuvent, de plus, être personnalisés par les développeurs d'extensions, pour faciliter le support de ces dernières.Par ailleurs, WordPress 5.2 inclut un nouveau « mode de récupération » («»), afin de lutter plus efficacement contre les erreurs fatales PHP. Concrètement, cela signifie que le CMS sera en mesure de désactiver automatiquement tout thème ou extension faisant planter votre site, en passant par ce mode. Une fonctionnalité bienvenue, qui évitera de devoir fouiller dans l'arborescence du site pour neutraliser l'origine du bug, comme cela pouvait être le cas jusqu'à présent.La nouvelle version de WordPress comprend également d'autres nouveautés, comme une meilleure gestion des blocs dans l'éditeur Gutenberg ou une personnalisation simplifiée de la page de confidentialité. Et bien sûr, la mise à jour inclut des améliorations moins visibles, avec notamment la résolution de 228 bugs.