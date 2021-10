Plusieurs vulnérabilités ont été trouvées dans WP Fastest Cache, un plugin WordPress populaire

La deuxième vulnérabilité est de type XSS (Cross-Side Scripting), exploitable via une attaque CSRF (Cross-Side Request Forgery). Une attaque CSRF consiste à détourner une session d'un utilisateur authentifié sur le site en le piégeant, par exemple à l'aide d'un lien vers un site malveillant, pour pouvoir réaliser des actions à son insu et en son nom sur le site vulnérable. Si la victime est un administrateur, l'attaquant peut compromettre le site web entier. Ici, à cause d'une mauvaise validation des privilèges utilisateur, l'attaquant pouvait injecter du JavaScript malveillant sur le site et piéger les visiteurs.