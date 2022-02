WordPress : une mise à jour forcée pour combler une faille critique sur le plugin Updraft Plus

Avec ses plus de trois millions d'installations actives, UpdraftPlus est un des plugins ayant le plus de succès pour les sites sur WordPress. Il permet très simplement d'organiser et de planifier des sauvegardes et des restaurations des sites qui l'utilisent. La semaine dernière, l'analyste en sécurité Marc Montpas, alors qu'il opérait un audit sur le plugin, s'est aperçu d'une grave vulnérabilité entraînée par un bug. Il a immédiatement contacté l'équipe de développement.