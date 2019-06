Google teste le stockage hors-ligne des fichiers hébergés sur Drive depuis Chrome

Crédits : Clubic.com

Une sauvegarde locale étendue aux fichiers Office, PDF et images

Une fonctionnalité réservée aux entreprises utilisant G Suite

Cela nous est tous arrivé. Dans l'urgence, la connexion Internet lâche et nous empêche d'accéder à notreafin d'ouvrir le document dont nous avons besoin fissa. Et si les plus prévoyants ont pensé à installer l'outil, les plus têtes en l'air ne comptent que sur leur connexion Internet pour avoir accès à leur fichier. Alors pour contenter tout le monde,teste actuellement une fonctionnalité permettant un accès hors-ligne à tous les fichiers présents dans Google Drive, et plus seulement aux documents issus de sa suite logicielle.Google Documents, Sheets et Slides permettent déjà d'avoir un accès hors-ligne à leurs fichiers. Mais dès que l'on sort du cadre des services offerts par Google , c'est tout de suite plus compliqué.Le géant du Web a donc lancé hier une fonctionnalité bêta permettant dePour en profiter, il suffira de cocher sur chaque document concerné l'option « Disponible hors-ligne ». Dès lors qu'une connexion Internet sera disponible, le ou les fichiers seront téléchargés directement dans le navigateur Chrome, et pourront être consultés et édités même sans connexion.Malheureusement, la fonctionnalité est pour l'heurede l'entreprise. Les personnes éligibles peuvent soumettre leur candidature à cette adresse On ignore si un déploiement plus global de la fonctionnalité est prévu, ni même si elle pourra être disponible sur d'autres navigateurs que Chrome dans le futur. De façon assez ironique, Google informe que cette nouveauté est pour le moment incompatible avec ChromeOS.