Leviia : quand le stockage cloud français défie les GAFAM

Le secteur du numérique est, on le sait, largement dominé par Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, des entreprises qu’on ne présente plus. Ces mastodontes technologiques, à la pointe de l’innovation, ont une influence considérable dans le monde. Le hic ? En échange de leurs produits et services, les GAFAM ont instauré un véritable monopole et contrôlent malheureusement une grande majorité de nos données.