Cloud : profitez de 3 mois gratuits de stockage en ligne avec pCloud

Comment éviter d’être trop à l’étroit avec votre musique ? Étendez la capacité de stockage de votre ordinateur avec un stockage en ligne de 500 Go. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans limite de taille de fichier ou de vitesse de téléchargement, vous pourrez stocker et utiliser votre musique comme bon vous semble. Il ne vous faudra qu’une connexion à Internet.

Profitez de votre musique sur plusieurs appareils sans multiplier les fichiers et sans avoir à mettre à jour les playlists sur chaque appareil. Tout est au même endroit, peu importe le support qui y accède. Plus besoin de prendre des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables avec une grosse capacité de stockage vendus au prix fort. Stocker tout en ligne simplifie votre quotidien tout en réduisant la note.

Si vous avez envie de partager vos créations musicales, profitez de pCloud for Music en partageant des liens personnalisés à vos proches. Vous pourrez travailler ensemble sur une playlist pour une soirée ou sur un mix que vous préparez pour un événement particulier. Pour les créateurs de son, vous allez pouvoir stocker vos samples et vos maquettes. pCloud for Music est compatible avec n’importe quel format.