Le service de stockage prometteur Icedrive vous propose une offre séduisante à 4,17€ seulement !

Plus besoin de vous balader avec votre disque dur, vous n'avez qu'à saisir vos identifiants de connexion pour accéder à toutes vos données stockées. C'est ce service que vous propose Icedrive. Fondée au Royaume-Uni en 2019, la firme s'est déjà faite un nom parmi les différentes entreprises à proposer des offres de stockage en ligne. Avec 1To à votre disposition, n'ayez plus peur d'emporter avec vous vos photos, dossiers et autres vidéos. Que ce soit pour une utilisation professionnelle, dans un contexte de télétravail grandissant, ou encore personnelle, cette offre Icedrive saura répondre à toutes vos attentes.

Particulièrement intuitive, l'interface vous permettra de prendre rapidement en main votre nouvel outil afin de chiffrer de bout en bout tout ce que vous avez sauvegardé sur votre compte cloud. Notez qu'il s’agit d’un cryptage sans connaissance, c’est-à-dire que seul l’utilisateur possède la clé de cryptage pour verrouiller et déverrouiller les données de son compte.

Accessible aussi bien via votre ordinateur, que votre smartphone ou encore votre tablette, vos données stockées sur Icedrive ne risqueront pas d'être piratées. La firme a fait de la confidentialité et de la sécurité ses principaux chevaux de bataille, sans fioriture, pour offrir le meilleur service possible à un tarif défiant toute concurrence. De quoi récolter un joli 8/10 lors de notre avis 100% indépendant .