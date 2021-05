Stockage cloud : 2To pCloud pour famille à prix choc !

Un paiement unique à l’achat et pas d’abonnement à renouveler, voilà ce que propose pCloud avec son offre 2To pCloud pour la famille. Et pour que cette offre à vie soit encore plus intéressante, pCloud vous propose une remise conséquente.

64 % de remise sur le tarif pour bénéficier de votre stockage dans les nuages à vie sans devoir remettre la main au portefeuille. Ainsi, au lieu de devoir payer en une fois 1 400€, l’offre 2To pCloud pour la famille est proposée à seulement 500€ !

Si cela semble être une somme conséquente au premier abord, c’est en fait une offre plus qu’économique. Vous allez disposer de 2To d’espace soit environ 2 000 Go d’espace libre à vie à partager entre 5 utilisateurs. Un espace idéal pour stocker vos données importantes et pouvoir y accéder de partout, mais aussi pour sauvegarder vos photos, vos vidéos, vos créations, etc.