Dernières heures pour profiter de l’offre pCloud spéciale Pâques (-1330€) !

Consacrés dès 2013 avec leur premier jeu, le touchant Brothers - A Tale of Two Sons, l’ancien cinéaste Josef Fares et son studio Hazelight poursuivent leurs expérimentations ludiques en 2018 avec A Way Out, un sympathique jeu d’aventure coopératif plus salué pour sa variété et son rythme que pour son écriture. Toujours sur le même créneau, le studio suédois pousse cette fois-ci, avec It Takes Two, les potards à fond avec un titre bouillonnant et généreux.