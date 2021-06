4 To de stockage avec le disque dur externe Toshiba Canvio Basics pour 70€ seulement

Cette offre est proposée par Rakuten, qui assure via le revendeur Xstra une livraison gratuite en France Métropolitaine par voie postale en recommandé sous deux à dix jours ouvrés. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un disque dur externe d'une capacité de stockage fort appréciable de 4 To par Toshiba, modèle Canvio Basics. Au-delà de son impressionnante capacité de stockage, il propose un débit de transfert très rapide de 5.0 Gbps grâce à l'USB 3.0. Il n'oublie bien sûr pas des machines plus anciennes du fait de sa compatibilité USB 2.0, au détriment évidemment d'un débit de transfert plus réduit.

Pour pousser la compatibilité au maximum, le Toshiba Canvio Basics peut être utilisé avec les versions 7/8.1 et 10 de Windows, le tout sans avoir besoin d'une installation de pilote ou de logiciel, en conformité avec la norme Plug and Play. Il pourra ainsi vous accompagner partout et se brancher à n'importe quelle machine afin d'y stocker ou prélever une quantité très généreuse de données ou d'éléments particulièrement volumineux comme les films ou les jeux.