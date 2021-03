Le SSD interne Seagate BarraCuda Q5 1To M.2 NVMe à moins de 100€ 🔥

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 24€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 3 ans.

Il s'agit donc d'un SSD BarraCuda Q5 M.2 NVMe d'1 To fabriqué par Seagate, une marque de poids dans ce domaine. Il propose un débit de transfert solide de 2 400 Mo/s en lecture et de 1 700 Mo/s en écriture. Il est compatible avec une baie M.2 2280 et dispose d'une interface PCI Express 3.0x4. En guise de mémoire flash NAND, il propose une cellule 3D à quatre niveaux (QLC). Le BarraCuda Q5 est compatible avec les systèmes d'exploitation Linux et Windows 8.1/10.

Côté température et alimentation, le BarraCuda Q5 saura tenir la charge jusqu'à 70°C, pour une consommation électrique de 3,1 Watts en actif et de 27 mW en veille.