Excellent prix sur ce SSD interne de 2 To chez Darty

Le P5 de Crucial a tout pour séduire. Bien sûr, sa principale qualité reste la rapidité de ses transferts. Ce SSD Gen 3 affiche des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 3 400 Mo/s. Autant dire que même les fichiers les plus lourds seront parcourus en un temps record. Une capacité utile pour accélérer l'exécution de vos tâches.

Mais avec cette version 2 To, vous profitez en plus d'un espace de stockage gigantesque. S'il est évidemment plus onéreux, il permet de limiter les achats et, en fin de compte, de profiter d'un meilleur rapport stockage-prix et de faire des économies. Autrement dit, ce SSD doit être perçu comme un investissement, puisqu'il permettra de stocker tous vos fichiers et applications sans jamais manquer de place.

Crucial va plus loin. D'abord, la conception du P5 se veut durable et endurante. La marque promet une durée de vie moyenne de plus de 2 millions d'heures. Elle destine son appareil aux gamers, aux professionnels et à d'autres personnes prévoyant un usage intensif. Le SSD comprend aussi un logiciel dédié à l'optimisation des performances et à la sécurité des données qui y sont stockées. Il comprend également un chiffrement complet reposant sur la norme OPAL 2.0.