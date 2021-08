Stockage cloud : pCloud casse les prix de -71% sur son offre Famille pour la rentrée

Avec l'évolution vers une digitalisation croissante de nos contenus, qu'ils soient personnels comme professionnels, le stockage en ligne s'apparente comme un atout de poids pour ne plus avoir à craindre un oubli. Plus besoin de SSD et autres clefs USB, le stockage dans les nuages signé pCloud est en plus disponible pour une durée allant jusqu'à 99 ans (dépendant du propriétaire du compte) qui n'attend plus que vous.

Une belle offre familiale qui offre 2 To de stockage pour 5 utilisateurs potentiels, aisément répartissables selon les besoin de chacun grâce à un outil équitable inclus. Un chiffrement en AES de 256 bits permettra par ailleurs de ne pas craindre les pirates du web, pour des données enregistrées en toute sérénité. Avec également 2To de liens de partage, comptez également sur la dimension collaborative, idoine dans un contexte de télétravail grandissant, tandis que les 30 jours d'historique de corbeille seront bien utiles pour récupérer des fichiers (in)volontairement supprimés.

De quoi obtenir un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant. Vous pouvez également, comme spécifié précédemment, souscrire à un tarif préférentiel au service pCloud Crypto. Celui-ci permet de crypter directement vos fichiers sur votre appareil. Ainsi, vous pouvez stocker en ligne une version cryptée, et conserver le fichier brut sur votre appareil par exemple. Bien sûr, vos fichiers peuvent être cryptés et décryptés à votre guise grâce au Crypto Pass. Une fonctionnalité bien utile pour davantage de confidentialité !