Avant-goût des soldes d'été : meilleure offre de stockage cloud chez pCloud

Ainsi, pCloud a choisi de célébrer les soldes d'été avant leur lancement (qui débuteront le 30 juin 2021). Donc, au moment de la première facturation, vous serez prélevé à hauteur de 50€ au lieu de 107,76€ sur cet abonnement annuel, soit une économie de 54%. Une fois la première année passée, le tarif augmentera. Une annulation suivie d'un remboursement pourra être réclamée au cours des 10 premiers jours. Les nouveaux abonnés au service ou bien les utilisateurs existants de pCloud Basic sont les seuls à pouvoir bénéficier de cette bonne affaire. Maintenant, passons au contenu de l'offre en question.

Via cet abonnement, vous aurez accès à un espace en ligne de 500 Go entièrement sécurisé. Il pourra accueillir un grand nombre de fichiers comme des vidéos, des documents, des photos et bien plus encore. La bonne nouvelle, c'est qu'en utilisant l'application pCloud, vous pourrez constamment vous rendre sur cet espace depuis n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur, etc). C'est à la fois facile et intuitif.

De plus, pCloud oblige, des liens de téléchargement (avec un trafic allant jusqu'à 500 Go) pourront être générés par vos soins. Cela permettra à d'autres personnes d'obtenir l'accès à un document bien spécifique. C'est idéal pour le travail dans le cadre d'un projet collaboratif par exemple.