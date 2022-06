Le SSD Crucial MX500 1 To baisse drastiquement de prix sur Amazon

Un SSD permet d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture grandement supérieures à un disque dur classique. Avec le Crucial MX500 1 To vous pouvez compter sur 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Cela signifie que si vous installez des applications et/ou jeux dessus, ils se lanceront nettement plus vite, avec peu ou pas de temps de chargement.

Le mieux dans ce cas est de partitionner le SSD. Réservez un espace suffisamment vaste pour y mettre votre OS. Vous pouvez le cloner à l'identique via des logiciels gratuits et légaux trouvables facilement sur Internet. Ainsi vous aurez une image parfaite de votre Windows/Linux pour ne pas avoir à tout reconfigurer.

La partition permet de séparer le disque selon vos usages. En cas de problèmes vous n'aurez pas à tout supprimer et pourrez récupérer/réparer section par section.

Ainsi, en plus de vos programmes et jeux, c'est tout votre ordinateur qui va démarrer et s'éteindre à la vitesse de l'éclair. Et vous verrez si vous ne connaissez pas encore les SSD, une fois qu'on y a goûté il est impossible de revenir en arrière.