Un SSD interne Crucial 1To à un prix défiant toute concurrence

Le SSD Crucial MX500 1To est une petite pépite qui peut littéralement vous changer la vie. Si vous décidez par exemple d'y installer votre OS, votre ordinateur va démarrer et s'arrêter beaucoup plus vite qu'avant. Si vous mettez vos jeux et applications, il va réduire considérablement les temps de chargement.

Il se branche très facilement en plus, il suffit de trouver une fiche de libre dans votre PC, de fixer le disque avec les vis fournies et le tour est joué. Il existe en plusieurs versions, de 250 Go à 4 To. La version 1To proposée ici est un bon compromis et permet de faire de belles choses. Et si vous ne connaissez pas la puissance des SSD, c'est un excellent point de départ pour expérimenter.