Ultra-compact, le SSD NVMe SanDisk Extreme 500 Go profite d'une jolie promotion pour la rentrée

Cette offre s'intéresse donc à un SSD NVMe externe de SanDisk, une marque bien connue dans le domaine, modèle Extreme d'une capacité de stockage de 500 Go et de quatre cœurs. Pouvant être relié à une machine via un port USB-C grâce à un adaptateur inclus, ce SSD affiche des belles performances : 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture.

De quoi stocker très rapidement des éléments volumineux comme des vidéos ou des photos de très haute qualité. Le tout en les gardant en totale sécurité grâce à une protection par mot de passe et un cryptage matériel AES 256 bits.

Au-delà de sa fiche technique plus qu'honorable pour un SSD externe, le SanDisk Extreme se veut aussi le compagnon des plus aventureux. D'un poids de seulement 49 grammes pour 10 mm de largeur, 53 mm de longueur et 101 mm de hauteur, ce produit vient accompagné d'une résistance à l'eau, aux chocs et à la poussière grâce à une coque en silicone par ailleurs fort élégante.

Il peut donc être transporté partout, notamment grâce à un mousqueton fourni, afin d'accompagner même les vidéastes et photographes les plus casse-cous. Voici en somme une offre particulièrement intéressante pour un large public, autant nomade que sédentaire, avec ce SSD NVMe externe de haute volée et à l'épreuve de pratiquement tous les dangers.