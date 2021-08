Crucial lance ses promotions de l'été avec deux SSD de 1 To à moins de 100€

Honneur aux plus anciens avec le SSD M.2 NVMe 1 To Crucial P2. Celui-ci se veut plutôt un produit entrée/milieu de gamme sur le marché, notamment avec des vitesses de lecture et d'écriture allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1900 Mo/s. De bonnes performances, mais fatalement largement surclassées par des modèles plus récents, mais plus coûteux.