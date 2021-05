Promo Amazon sur le stockage : ce SSD Samsung 980 de 1 To est en chute de prix

Si vous recherchez la performance, la puissance et que vous ne voulez plus atteindre que vos logiciels ou vos jeux ne se lance péniblement et lentement, ce SSD est votre futur allié. Avec ses temps d’accès réduits et ses taux de lecture et d’écriture, vous allez redécouvrir votre ordinateur. Et si vous vous demandez encore si ce type de disque est fiable, Samsung propose une garantie de 5 ans sur celui-ci, preuve de sa totale confiance dans son produit.