Le SSD interne PNY XLR8 NVMe 500 Go voit son prix chuter ce mercredi

De plus, ce SSD est équipé d'une interface NVMe qui permet un démarrage et un lancement bien plus rapide de toutes les applications / logiciels stockés. Les performances globales de votre PC seront également améliorées. Enfin, PNY promet une fiabilité accrue puisque ce SSD est extrêmement robuste. Il peut donc résister à de nombreuses agressions extérieures et vous accompagnera sans problème pendant plusieurs années.