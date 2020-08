La carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go de nouveau en promotion chez Amazon

Amazon s'occupe une nouvelle fois de cette promotion disponible durant une période limitée. Le site américain livre gratuitement à domicile pour ses clients en France métropolitaine. Si vous n'êtes pas souvent à la maison, vous avez la possibilité de sélectionner un point retrait. Autre excellente nouvelle, il faut également savoir que ce produit dispose d'une garantie constructeur valable à vie.

La carte microSDXC SanDisk Extreme possède un espace de stockage de 128 Go. Elle est compatible avec la plupart des smartphones, tablettes tactiles, caméras et drones. Grâce à sa classe de vitesse UHS 3, elle permet de capturer des vidéos en 4K. Pour ce qui est de ses vitesses pures, elle peut monter jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Enfin, elle est capable de charger n'importe quel type de contenu (photos, vidéos, applications….) rapidement via son homologation A2. Bref, ses performances sont irréprochables.