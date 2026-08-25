De nombreuses raisons peuvent vous pousser à chercher un nouvel hébergeur Web. Un bon rapport qualité/prix est idéal pour combiner économies et performances. o2switch vous propose son offre cloud. à partir de 1,86 € par mois.

Ses performances virtuelles associées à la qualité du service technique d’o2switch mettent vos sites Web dans de bonnes dispositions. La période de migration peut être relativement courte, avec l'ensemble des procédures prenant moins de 24h.

Quelques étapes sont à respecter pour ne prendre aucun risque. Cela vaut autant pour la continuité de service, que pour le référencement SEO de votre site internet.

Une fois que vous avez souscrit à votre offre Cloud. chez o2switch, un mail de bienvenue vous est envoyé. Il contient vos identifiants temporaires vous permettant de vous connecter à votre compte. Les codes d’accès à cPanel y sont également indiqués.