Transférer un site Web vers un nouvel hébergeur tel qu’o2switch est une bonne idée en cette rentrée 2026. Son offre Cloud. Est disponible à partir d’1,86 € par mois pour votre première année d’abonnement.
Préparez en quelques étapes la migration de votre site internet chez o2switch. Découvrez comment assurer un transfert rapide et sécurisé de votre site vers votre nouvel hébergeur Web.
En suivant ces quelques conseils, tout se passera pour le mieux. Retrouvez en détail l’offre d’abonnement la plus intéressante à saisir, avec une réduction de - 88 % pour la première année.
Voici les étapes préalables à la migration de votre site Web
Choisissez une offre d’hébergement et anticipez le transfert
De nombreuses raisons peuvent vous pousser à chercher un nouvel hébergeur Web. Un bon rapport qualité/prix est idéal pour combiner économies et performances. o2switch vous propose son offre cloud. à partir de 1,86 € par mois.
Ses performances virtuelles associées à la qualité du service technique d’o2switch mettent vos sites Web dans de bonnes dispositions. La période de migration peut être relativement courte, avec l'ensemble des procédures prenant moins de 24h.
Quelques étapes sont à respecter pour ne prendre aucun risque. Cela vaut autant pour la continuité de service, que pour le référencement SEO de votre site internet.
Une fois que vous avez souscrit à votre offre Cloud. chez o2switch, un mail de bienvenue vous est envoyé. Il contient vos identifiants temporaires vous permettant de vous connecter à votre compte. Les codes d’accès à cPanel y sont également indiqués.
Si votre site Web dispose d’un nom de domaine, celui-ci peut être conservé. L’offre Cloud. d'o2switch comprend un nom de domaine offert pendant un an.
Vous en profitez pour renseigner votre domaine auprès d’o2switch. Récupérez votre code EPP préalablement à cette opération. Celui-ci est normalement disponible dans le registrar de votre hébergeur Web.
Vérifiez qu’il ne soit pas bloqué. Auquel cas, contactez le service client de votre hébergeur Web actuel.
Voici comment éviter toute perte de données
La priorité est d’éviter de perdre des données. Notez donc les potentielles adresses mail, ou par exemple les sous-domaines, avant de lancer le processus de migration.
Pour récupérer les données de votre site Web, utilisez un logiciel FTP à partir de votre ancien hébergeur Web. Copiez les informations contenues dans votre base de données. Vous pouvez utiliser un outil PhpmyAdmin pour cela.
N’hésitez pas à effectuer une sauvegarde locale sur votre appareil. Cela peut se réaliser à partir de votre gestionnaire de fichiers. Vérifiez que vous disposez d’assez de place sur le support sur lequel la sauvegarde va être enregistrée.
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o2switch vous accompagne sur l’ensemble de votre migration
Affinez le processus de migration selon le type de site web
La procédure préalable à la migration de votre site Web chez o2switch demeure générique. Vous pouvez consulter divers tutoriels pour connaître l'ensemble des étapes à retenir.
o2switch y précise les éléments à créer pour faire aboutir le processus de migration de votre site internet. Cela vous permettra d’affiner le déroulement selon si votre site est un CMS, ou développé à l’aide d’un logiciel de ce type.
La création de votre nouvelle base de données, puis l'importation de la copie de votre base précédente, sont des étapes clés.
Il vous faudra également tester votre site pour vous assurer qu’il fonctionne correctement. Cela est réalisé avec l'aide de l’adresse technique fournie par o2switch.
Un changement de DNS sera également à réaliser par vos soins. Cette étape se déroule à partir de votre compte, chez votre hébergeur Web actuel. Il faut désormais faire pointer votre site internet vers les serveurs « ns1.o2switch.net » et « ns2.o2switch.net ». Le processus prend environ 24h pour opérer la transition.
Retenez bien que le pointage du nom de domaine vers votre nouvel hébergeur Web est la dernière étape du processus de migration. Il en est de même pour une demande de transfert du domaine.
Pour en apprendre davantage sur l’hébergeur Web o2switch, un avis indépendant sur ce service vous est proposé par Clubic. Pour mettre en perspective ce test complet, vous pouvez vous rendre sur le comparatif indépendant dédié aux meilleurs hébergeurs Web du marché.
L’offre Cloud. Constitue le meilleur rapport qualité/prix d’o2switch
o2switch vous fait bénéficier d'une réduction de près de 170 € pour votre première année d’abonnement.
Grâce aux - 88 % de réduction appliqués, le prix mensuel de l’offre Cloud. passe de 16 € par mois à seulement 1,86 €.
Nous vous rappelons que le nom de domaine vous est offert pour vos 12 premiers mois de souscription. La TVA s’applique en France métropolitaine pour cet achat.
Après un an d’abonnement, vous pouvez conserver votre offre Cloud. Au prix mensuel en vigueur. Votre souscription est accompagnée d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python. o2switch a récemment renforcé son arsenal avec TigerGuard pour la sécurité applicative, AccelerateWP pour l'optimisation des performances WordPress, et une offre Managed Bare-Metal pour les projets à très fort trafic.
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