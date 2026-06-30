Ayant misé sur l’IA, la plateforme open source n8n connaît actuellement un immense succès avec +600 % d’utilisateurs, un chiffre d’affaires multiplié par dix et une levée de fonds de 153 millions d’euros en 2025. Proposant un mode visuel et une compatibilité avec les meilleurs LLM, cet outil open-source et no-code est devenu une véritable référence. Il permet notamment aux utilisateurs de ne pas dépendre d’un outil SaaS tiers et de garder le contrôle sur leurs données.