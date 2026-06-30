L’IA a boosté la popularité des outils d’automatisation comme n8n. Vous voulez automatiser votre workflow mais votre budget n’est pas extensible ? L’hébergement Node.js d’Infomaniak vous permet de faire tourner n8n pour 5 € par mois. On vous dit tout sur ce bon plan à ne surtout pas rater.
Lancé en 2019, le service n8n peut connecter plus de 220 applications entre elles. Tenant la dragée haute à Zapier ou encore Make, il permet de gagner un temps fou et de dire adieu aux tâches répétitives, notamment grâce à la création d’agents IA. Il a toutefois un défaut de taille : son prix. Heureusement, il existe des solutions pour faire baisser la facture.
n8n, un outil d’automatisation génial… Mais pas pour votre porte-monnaie
Ayant misé sur l’IA, la plateforme open source n8n connaît actuellement un immense succès avec +600 % d’utilisateurs, un chiffre d’affaires multiplié par dix et une levée de fonds de 153 millions d’euros en 2025. Proposant un mode visuel et une compatibilité avec les meilleurs LLM, cet outil open-source et no-code est devenu une véritable référence. Il permet notamment aux utilisateurs de ne pas dépendre d’un outil SaaS tiers et de garder le contrôle sur leurs données.
Mais voilà, comme rien n’est parfait en ce monde, n8n a aussi ses défauts : sa version cloud officielle, particulièrement onéreuse, va de 20 à 667 € par mois selon les usages… La solution pour maîtriser les coûts est simple : il faut passer par l’auto-hébergement.
Comment remplacer n8n Cloud par un hébergement à 5 €/mois
Si vous voulez faire tourner n8n sans VPS, sans infrastructure dédiée et surtout sans vous ruiner, l’hébergement Node.js proposé par Infomaniak devrait beaucoup vous plaire. Grâce à ce fournisseur suisse et indépendant, il est possible de déployer votre instance comme une application Node.js classique sur une plateforme entièrement managée. Bases de données et trafic illimités, certificat SSL offert, 250 Go d’espace SSD minimum, outils avancés pour tout gérer de A à Z… Tout est prévu.
Dans un contexte où la souveraineté numérique est de plus en plus cruciale, Infomaniak se positionne comme une alternative aux géants de la Tech américains. Cet hébergeur met à votre disposition des serveurs sécurisés localisés exclusivement en Suisse : tous sont certifiés ISO 9 001, 14 001, 27 001, 50 0001 et éco-responsables. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’avis indépendant de Clubic sur cette solution d’hébergement, qui a obtenu l’excellente note de 9,2/10.
- Centres de données gérés en Suisse par l’entreprise
- Infrastructure robuste et mesures de sécurité
- Offres d’hébergement modulables
- Autres services un peu trop mis en avant
- Centres de données gérés en Suisse par l’entreprise
- Infrastructure robuste et mesures de sécurité
- Offres d’hébergement modulables
- Autres services un peu trop mis en avant
Déployer n8n via Node.js sur Infomaniak est on ne peut plus simple : vous pourrez faire tourner votre instance en moins d’une heure en suivant la FAQ détaillée, qui répondra à toutes vos questions. Un webinaire de 45 minutes est également disponible pour vous guider.
Passez à n8n auto-hébergé et profitez de -15 % chez Infomaniak
Si vous voulez lancer une instance n8n auto-hébergée sur une infrastructure souveraine et éco-responsable, Infomaniak sera la solution idéale. Actuellement, ce fournisseur propose -15 % sur la première année d’hébergement Node.js en utilisant le code CLUBIC15 : l’offre passe ainsi de 5,75 €/mois (soit 69 €/an) à 4,89 €/mois (soit 59 €/an), un tarif tout simplement imbattable.
Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez, si n8n n’est pas votre priorité du moment, que la même promotion est valable sur l’hébergement web classique d’Infomaniak. Si vous recherchez un hébergement fiable à tarif attractif, n’hésitez pas à profiter de cette offre pour lancer votre site Wordpress, un portfolio ou une boutique en ligne.
Avec Infomaniak à vos côtés, vous pourrez lancer et faire tourner vos projets n8n en respectant votre budget. N’hésitez pas à tester : une garantie de remboursement de 30 jours est disponible.