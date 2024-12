On l'a vu, la fermeture temporaire de WordPress.org intervient alors que Matt Mullenweg se livre à une bataille juridique alambiquée contre WP Engine. Il affirme que cette affaire menace directement ses finances personnelles et celles du projet open source. « En ce moment, une grande partie du temps que je passerais à améliorer WordPress est consacrée à me défendre contre les attaques juridiques de WP Engine. Leurs attaques visent Automattic, mais aussi moi-même en tant que propriétaire de WordPress.org », déplore-t-il.

Michele Rosen d’IDC nourrit « de réelles inquiétudes quant à l’impact des paroles et des actions de Matt Mullenweg sur l’image globale des logiciels open source. Cela semble autodestructeur ». Même son de cloche pour Peter Zeitsev, fondateur de Percona qui développe des projets open source. « Si la fermeture se poursuivait tout au long de l’année 2025, cela étoufferait le développement de WordPress, du fait qu’il n’y aura pas de nouveaux comptes d’utilisateurs, pas de nouveaux plugins publiés, etc. », craint-il. Il ajoute que cette situation pourrait encourager « la création d’un centre alternatif à WordPress.org, qui serait véritablement exploité dans l’intérêt de la communauté open source ».

On sent tout de même Matt Mullenweg autant sarcastique qu'aux abois. « Si vous souhaitez financer des attaques juridiques contre moi, je vous encourage à vous inscrire aux services de WP Engine, ils ont d'excellents plans et tarifs à partir de 50 dollars par mois », ironise-t-il. Ce qui semble piquer Peter Zveitsev au vif : « Matt Mullenweg pense peut-être qu'il y aura une pression publique/communautaire sur WP Engine et sur le tribunal pour qu'ils prennent son parti, mais je crains que cela aura l'effet inverse ».

L'effet Streisand sonnera-t-il le glas de WordPress.org ou le pari communautaire pris par Matt Mullenweg sera-t-il gagnant ?