Vidéo : Une invention pour détecter ceux qui envoient des SMS en conduisant

En dépit de tous les avertissements et autres campagnes de prévention de la sécurité routière, beaucoup de gens continuent d'envoyer des SMS en conduisant.



Des ingénieurs de l'Université de Waterloo au Canada pensent avoir trouvé une solution. Ils ont développé un système utilisant des caméras et une intelligence artificielle pour détecter le moment où le conducteur est en train d'écrire un SMS.



Fakhri Karray, ingénieur en chef à l'Université de Waterloo, a déclaré à Digital Trends qu'un prototype entièrement fonctionnel a été mis au point, intégré dans un véhicule et testé en conditions réelles, grâce à l'apprentissage machine.

Modifié le 15/09/2017 à 10h39