Vidéo : Prise en main du Honor 8 Pro : notre avis

Nous avons pu prendre en main durant quelques jours le dernier flagship de chez Honor. Est-il à la hauteur des modèles les plus haut de gamme du marché en 2017? Faut-il succomber? Voici quelques éléments de réponse.



Contrairement au Honor 8, Huawei n'a pas reconduit l'expérience du verre mais a bien opté pour un corps en métal. Le smartphone est très élégant et tient facilement dans une main malgré son grand écran.



La première chose que l'on remarque sur ce smartphone c'est l'absence du bouton HOME tout comme sur la galaxy S8. Le Honor 8 Pro conserve sa prise jack 3,5 millimètres à l'inverse des iPhone.



On note également, un deuxième micro pour utiliser votre smartphone en télécommande de télévision ou contrôler d'autres appareils.



Le smartphone est très fin puisqu'il faut moins 6,7 millimètres. C'est un peu moins que l'iPhone 7 et beaucoup moins épais que la plupart des smartphones sortis ces 12 derniers mois. Il est également plus large que la plupart des standards du marché. La finition sur les côtés est très réussie avec des boutons "power" et "volume" en métal.



Le Honor 8 Pro est le premier smartphone haut de gamme de la marque de Huawei. Il est agréable au touché, la surface n'est pas rugueuse mais malheureusement il est un peu glissant. Pensez à acheter une coque pour le préserver.



Aussi, il a tendance à chauffer un peu, vu la puissance de la batterie. La configuration du scanner d'empreinte ne demande que quelques instants et le déverrouillage du téléphone est immédiat.



La taille d'écran est de 5,7 pouces. Dommage que celui-ci n'occupe que 70% de la surface avant du téléphone. On voit bien que l'écran ne laisse entrevoir aucun pixel. On a une définition de 1440 par 2560 pixels et une résolution de 515 points par pouce ce qui en fait un smartphone adapté à l'utilisation de la réalité virtuelle.



La navigation est fluide lorsque l'on ouvre et ferme les applications et lorsque l'on navigue sur Internet. La fonction multi tache permet d'utiliser deux applications en simultané. Vous pouvez par exemple naviguer sur Clubic et regarder des photos de voyage sur TripAdvisor ou discuter avec vos amis sur Whatsapp. Le constructeur a indiqué que la batterie avait une autonomie de 24 heures.



Au dos on a un Dual camera qui ressemble au Huawei P10 mais la comparaison s'arrête là. En effet, sur le P10 l'appareil photo est de 20 mégapixels alors que sur le Honor 8 Pro on est limité 12 mégapixels.



On a pris quelques clichés en intérieur et en extérieur. L'appareil photo est prometteur, mais encore perfectible en basse lumière. On retrouve un mode clichés nocturnes, monochrome et HDR,…



Grâce à son double capteur 12 mégapixels, le smartphone haut de gamme restitue fidèlement les couleurs en extérieur.

En terme d'enregistrement vidéo, Il fait mieux que la plupart de ses concurrents car l'image reste nette en mouvement.



On a également testé la fluidité des jeux et on ne voit pas de différence avec le P10. A aucun moment le jeu n'a laggé. Le constructeur a d'ailleurs indiqué qu'il ciblait clairement les gamers.



Voilà pour cette prise en mains, il s'agit d'un smartphone grand, performant et nettement moins cher que le Samsung Galaxy S8+. Si vous ne pouvez mettre que "600 euros" le Honor 8 pro est une des meilleurs options.



Modifié le 08/06/2017 à 17h08