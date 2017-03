Horizon Zero Dawn : plus de 2,6 millions de ventes dans le monde

Vidéo : Horizon Zero Dawn, sorti le 28 février en Amérique du Nord et le 1er mars en Europe, a dépassé les 2,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde en deux semaines.

Pour une nouvelle licence, exclusive à la PS4, Horizon Zero Dawn fait fort : Sony Interactive Entertainment présente des premiers résultats très satisfaisants pour le groupe, puisque le titre s'est vendu à 2,6 millions d'exemplaires. Le PDG, Shawn Layden, s'est quant à lui déclaré ravi de voir que « les incroyables critiques se soient traduites à un tel niveau de ventes ».



En effet, la presse spécialisée s'est montrée très enthousiaste face au titre de Guerilla Games avec une moyenne Metacritic de 89 sur 106 critiques.



Pour rappel, Horizon Zero Dawn est un jeu d'action-RPG, dans lequel le joueur incarne Aloy, une héroïne qui chasse et manie l'arc dans un monde ouvert à l'ambiance post-apocalyptique.



Modifié le 16/03/2017 à 18h46