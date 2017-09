Vidéo : Prise en main du One Plus 5

En 2016 One Plus, le constructeur Chinois avait présenté et distribué deux smartphones puissants, le One Plus 3 et le OnePlus 3T.



Cette année il est de retour avec un nouveau Flagship, le ONE Plus 5. C'est le sixième téléphone de la marque et son objectif est de conquérir encore plus de fans.



Côté design, on est un peu de dessous du Samsung Galaxy S8 ou du P10 de Huawei. Il est disponible en noir uniquement.



Les bords arrondis sont lisses et font qu'on a une bonne prise en main. La tendance est aux écrans avec presque aucune bordure. Le OnePlus 5 a cette caractéristique. Ses bordures sont plus fines et son style est épuré.



Son boitier est en aluminium ce qui lui donne un aspect assez premium et un design particulièrement travaillé. Les boutons physiques sur le côté sont facilement accessibles. On retrouve à droite le bouton power. A gauche les boutons pour modifier le volume de la sonnerie et des médias. Le curseur d'alertes est ce petit bouton physique au toucher rugueux qui se trouve sur le côté gauche du terminal. Il permet de modifier simplement les profils de son et de notifications sans avoir à déverrouiller le smartphone.



Enfin, on note deux emplacements pour cartes nano SIM ce qui de plus en plus utile. Le capteur d'empreinte est extrêmement rapide et fonctionne même avec les doigts un peu humides. Grosse satisfaction de ce côté-là.



Côté écran, le OnePlus 5 est bien équipé. Nous sommes toujours devant un écran de 5,5 pouces. Un contraste colorimétrique très large, Une dalle Amoled full HD, Un display 4K : Ce OnePlus 5 reste dans la pure tradition de la marque en proposant une expérience résolument haut de Gamme.



Côté OS, on est sur Android Nougat 7.1.1 avec toutes ces caractéristiques et ses menus mais ce téléphone dispose également d'une surcouche logicielle. OxygenOS 4.5 lui confère d'autres fonctionnalités et options.



On aime bien les possibilités de personnalisation. On va par exemple paramétrer tous les widgets accessibles depuis le volet « Shelf ». Le bureau « shelf» est un volet d'icônes supplémentaires qui permet de vous apporter des informations pratiques. Il est disponible sur la gauche de l'écran. Pour ajouter de nouvelles possibilités, vous devez cliquer sur l'icône '+'. Pour supprimer les raccourcis, restez appuyés et faites-les glisser à l'extérieur de l'écran.



Côté photo, on se rapproche beaucoup de l'iPhone 7+. Le OnePlus 5 offre un double capteur à double focale au dos. Un de 16 mégapixels Ouvrant à 1.7 et un autre de 20 mégapixels ouvrant à 2.6.



Sur le deuxième capteur on a donc une ouverture plus large qui permet de capter plus de lumière ce qui rend les photos de nuit plus claires et une meilleure stabilisation des images.



Une mode portrait, le fameux « effet bokeh », permet de faire des photos avec un arrière flouté. Une qualité d'image possible grâce à la présence d'un double capteur double focale au dos.



A l'avant, le capteur photo est de 16 mégapixels ce qui est déjà au-dessus des normes du marché.

Dans les options photo on retrouve la possibilité d'un affichage DCI P3 : Cet espace colorimétrique a été conçu pour mieux imiter la gamme de couleurs des films cinématographiques. Cela donne un rendu absolument incroyable.



Enfin, on a le fameux mode pro pour avoir la main sur le réglage des ISO et tout calibrer soi même.

La caméra filme en 4K mais la stabilisation ne semble pas parfaite sur les tests effectués en Interne.



L'autonomie est excellente. On a pu l'utiliser une journée pleine de 8h à 23h en utilisant des applications gourmandes. De ce côté-là c'est l'appareil le plus accompli par le constructeur Chinois.



La recharge rapide, le Dash Charging » est disponible : regagnez 65% d'autonomie en seulement 45 minutes

Sa batterie est de 3300 MA / heure et le téléphone ne chauffe pas malgré sa finesse.



Les fonctionnalités, personnalisations et raccourcis sont nombreux :



Le « mode lecture » qui passe l'écran en noir et blanc pour se rapprocher d'une expérience de type « liseuse ». Le Mode lecture optimise l'écran pour la lecture grâce à un diagramme d'échelle de gris et un filtre de lumière bleue.



Une Fonction très pratique permet de capturer en entier une page Internet. On active le mode screenshot et l'enregistrement se fait progressivement jusqu'à ce que vous spécifiez la fin de l'enregistrement.



Vous avez aussi la possibilité de personnaliser le bouton à gauche pour ne recevoir aucune notification ou les recevoir uniquement de vos contacts prioritaires ou encore pour recevoir toutes les notifications.



Ses caractéristiques techniques font de lui l'un des smartphones les plus puissants du marché ce qui permet de jouer aux jeux sans aucun problème. Son Snapdragon 835 cadencé à 2,35 GHz associé à une mémoire RAM allant jusqu'à 8 Go font de lui une bête de course. Là encore, nous avons pu jouer pendant plus d'une heure sans lagg ni ralentissements.

On termine cette vidéo avec le prix :



Il est sorti le 27/06, vous pouvez le commander sur oneplus.net.



Le modèle 64 gigas de stockage avec 6 gigas de RAM est proposé à 499 Euros

Le modèle 128 gigas de stockage avec 8 gigas de RAM : 559 euros

Le One Plus est moins cher que l'ensemble des flagship de sa génération. Le smartphone promet encore une fois de bousculer le marché.



Il a des performances élevées, un appareil photo de qualité, une connectivité bluetooth 5.0, un chargement très rapide. Bref, dans l'ensemble on a un bon rapport qualité prix.



Modifié le 12/09/2017 à 18h44