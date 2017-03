Vu au MWC 2017 - Le ZTE Axon 7 Max

Vidéo : Vu au MWC 2017 : le smartphone ZTE Axon 7 Max

Au Mobile World Congress 2017, nous sommes allés à la rencontre du ZTE Axon 7 Max, c'est-à-dire de l'écran 3D sans lunettes.



ZTE a proposé plusieurs versions de son Axon 7, notamment un Axon 7 Max, une phablette avec un écran 3D. Mais avec l'Axon 7, on a un téléphone équipé d'un processeur Snapdragon 625 reposant sur 4 gigas de mémoire, tournant sous Android 6.0 Marshmallow. La batterie est annoncée à 4100 mAh, destinée à alimenter notamment un écran 3D Full HD de 6 pouces.



L'effet est réussi, même si l'on a parfois un peu de mal à tenir l'appareil en main de part son format XL. On ressent un effet de profondeur en regardant les images en 3D proposées par l'Axon. En matière d'appareil photo, l'Axon dispose de deux capteurs de 13 mégapixels et les résultats sont largement à la hauteur.



Nous sommes curieux de voir quel engouement l'Axon 7 pourra susciter auprès des amateurs de la 3D stéréoscopique.





Modifié le 15/03/2017 à 18h22