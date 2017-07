Vidéo : Le navigateur Edge continue à évoluer sous Windows 10 creators update

Stéphanie Piet, cheffe de produit Windows évoque les dernières évolutions sur le navigateur Edge. Microsoft Edge est le navigateur arrivé en même temps que Windows 10.



Avec Microsoft Creators update vous pouvez faire des annotations sur la fenêtre, faire des captures d'écran puis partager sur twitter.



Il est également possible de demander et rechercher de l'information en sélectionnant un mot ou une phrase. Cortana, l'assistant personnel, effectuera les recherches pour vous.



Grace à la mise à jour de Windows vous aurez la possibilité de pré visualiser des onglets de votre navigateur Edge en les survolant afin de savoir plus facilement sur quelle page il souhaite fermer ou visualiser à nouveau.



Enfin, avec Edge, vous allez pouvoir créer un onglet à part afin de lister un certain nombre de pages web, toujours dans le but de naviguer plus facilement et éviter de perdre du temps.



Modifié le 03/07/2017 à 13h00