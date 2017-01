Vu au CES 2017 - Icaros appareil de fitness et de vol virtuel

Vidéo : Vu au CES 2017 : Icaros, un appareil de fitness et de vol virtuel

Au CES 2017, nous sommes souvent tombés nez-à-nez avec la réalité virtuelle, notamment avec l'appareil Icaros qui propose de voler en réalité virtuelle tout en ayant une activité de fitness.



Conçu et produit par une petite entreprise allemande, Icaros permet à son utilisateur de voler en réalité virtuelle grâce aux actions des muscles du corps, et ce, une fois que l'on a chaussé un Gear VR et que l'on s'est installé dans la machine. L'appareillage peut faire un peu peur au début, surtout pour ses airs de machine de torture ou de planking forcé, mais il n'en est rien.



Au vu de l'engouement suscité par l'Icaros, on se doute bien que c'est une machine qui est promise à un bel avenir. Même si certains pensent encore que la réalité virtuelle coupe les utilisateurs du monde réel, les concepteurs d'Icaros ont pris la tendance inverse en faisant participer le porteur autrement. Retirer un gain de forme physique n'est pas négligeable et s'adonner à des activités non contemplatives l'est tout autant.





Modifié le 31/01/2017 à 11h35