Aperçu du Nikon D750 au CES 2017

Vidéo : L'appareil Nikon D750 était présent au CES 2017. Aperçu.

Nous sommes allés au CES 2017 à Las Vegas, dans le Nevada, et nous y avons rencontré le Nikon D750 DSLR, un appareil Reflex singulier, placé au centre du Project HeliX : une grande cabine photographique qui fait des prises de vue à 360°.



Plus précisément, 72 Nikon D750 DSLR étaient connectés entre eux de façon à permettre ces prises de vue originales. Doté d'un capteur 24,3 millions de pixels, le D750 DSLR Reflex permet également de partager des prises de vue en Wi-Fi, et ce, par le biais d'un smartphone disposant de l'application adéquate ou bien d'une connexion à un ordinateur. Le Nikon D750 DSLR peut aussi filmer en 1080p en 60 images par seconde.



Toute l'actualité du CES 2017

Modifié le 27/01/2017 à 17h17