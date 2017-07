Vidéo : Une finition miroir pour l'iPhone 8 ?

Tant de rumeurs en si peu de temps !



La dernière rumeur concernant l'iPhone 8 fait cette fois mention d'une finition en miroir. Encore avant cela, les rumeurs parlaient de six couleurs pour l'iPhone 8, en plus du rouge, du doré et du gris. Mais là, cette rumeur de finition miroir est bien surprenante.



Ceci aiderait grandement l'iPhone 8 à se démarquer des autres pour les 10 ans de l'iPhone, si l'on considère que l'iPhone 7s et l'iPhone 7s Plus sont censés sortir peu ou prou en même temps que lui.



On parle aussi pour l'iPhone 8 d'objectifs photo alignés verticalement avec widgets pour la réalité augmentée et probablement d'un écran incurvé.



Modifié le 12/07/2017 à 12h10