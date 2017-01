Titan, lune de Saturne, retrouve enfin ses nuages

Vidéo : Titan, lune de Saturne, retrouve ses nuages

Saturne, sixième planète en partant du soleil, n'a de cesse de fasciner ceux qui l'observent, avec ses anneaux colossaux et ses cinquante-trois lunes. Titan est tout aussi fascinante puisqu'étant la seule lune de Saturne à disposer de sa propre atmosphère et à arborer des corps liquides stables à sa surface.



Selon la Nasa, les scientifiques avaient détectés une baisse de la couverture nuageuse sur Titan en 2010, après un orage gigantesque. Mais la sonde Cassini gardait un oeil sur Titan et a transmis à la Nasa des photos plus récentes montrant qu'une très épaisse couche de nuages s'était reformée dans l'atmosphère.



Cassini terminera son voyage et sa mission en pénétrant l'atmosphère de Saturne pour s'y consumer plus tard cette année, tout en ayant le temps de jeter un dernier regard à Titan et à sa couche nuageuse.



