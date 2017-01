Vidéo : Marissa Mayer quittera Yahoo après le rachat par Verizon

Après que Yahoo soit vendu à Verizon, la CEO Marissa Mayer quittera la société. Cela fait plusieurs mois que l'on parle du rachat de Yahoo par Verizon pour plus de 4,8 milliards de dollars.



Cependant, les choses ne furent pas aussi simples que cela. Ce rachat par Verizon inclut Yahoo Mail et Yahoo Sports, c'est-à-dire deux gros éléments significatifs qui sont toujours autant utilisés de nos jours. Mail et Sports ne devraient pas changer.



Les autres business units de la société seront regroupées sous un nouveau nom: Altaba. Ces restes de Yahoo sont importants pour les investisseurs puisqu'ils incluent une partie du géant chinois du e-commerce Alibaba, estimé à 36 milliards de dollars.

Modifié le 10/01/2017 à 09h32