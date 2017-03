Vidéo : La réalité virtuelle fait un carton au SXSW.

La réalité virtuelle a le vent en poupe. C'est d'ailleurs la technologie qui a le plus fait le buzz cette année à la conférence SXSW à Austin, dans le Texas.



Cette information est recoupée de par les 1,5 million de tweets avec le mot-clef SXSW tout au long de la semaine pendant laquelle la conférence s'est déroulé. C'est assez singulier puisque le SXSW est à la base un festival de musique.



Mais au SXSW on a aussi vu une tendance à coupler la réalité virtuelle à la musique, de façon à insuffler encore plus de vivacité aux sonorités. La réalité virtuelle pourrait donc être un futur levier de développement pour l'harmonie musicale.





