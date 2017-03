La PlayStation 5 pour mai 2018 ?

Vidéo : Une PlayStation 5, future console de Sony, serait lancée en mai 2018.

Selon une information provenant de Macquerie Research, Sony annoncerait sa PlayStation 5 dans la deuxième moitié de 2018. Elle serait équipée d'un processeur graphique aux performances de 10 Tlops.



Avec le lancement tout récent de la Nintendo Switch, ainsi que l'arrivée de la Xbox Scorpio en fin d'année, Sony se retrouve avec un peu de pression sur les épaules pour sortir son nouveau produit destiné aux gamers.



Etant donné que chaque nouvelle machine de jeu annonce une course aux performances, on peut d'ores et déjà s'interroger sur les capacités annoncées. La PS5 serait en l'état plus puissante qu'une XBox Scorpio dont le GPU est à 6 Tflops.





Modifié le 08/03/2017 à 14h18