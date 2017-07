Vidéo : Fin de la bataille légale pour les droits du Seigneur des Anneaux

Une bataille légale qui a duré plus de 5 années vient de prendre fin. Elle portait sur l'exploitation digitale des films « The Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux. » Une solution à l'amiable a été trouvé entre la Warner Bros et les ayants-droits de J.R.R. Tolkien.



Cette bataille judiciaire remonte à 2012. C'est à cette époque que Harper Collins a intenté un procès à hauteur de 80 millions de Dollars contre la Warner, New Line et le détenteur des droits Saul Kaentz, au motif qu'ils auraient enfreint les copyrights.



Le motif était que le studio n'a jamais eu les droits pour exploiter les personnages dans des dérivés digitaux comme des machines à sous en ligne, des jeux vidéo et du merchandising digital.

Modifié le 05/07/2017 à 14h27