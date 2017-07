Vidéo : Facebook Spaces bénéficiera de la vidéo en direct

Selon TechRadar, Facebook introduirait dans quelques temps la vidéo en direct dans l'application Facebook Spaces, de façon à être partagée directement dans le fil d'actualité.



Facebook Spaces est à la fois une plateforme de réalité virtuelle et une chatroom, permettant à plusieurs personnes portant un casque Oculus Rift VR d'interagir dans le même espace virtuel.



Avec la vidéo en direct, les utilisateurs de Facebook Spaces peuvent donc se lancer dans une retransmission en direct et la partager dans leur fil d'actualité, tandis que ceux qui ne sont pas sur Facebook Spaces peuvent voir la vidéo et interagir par le biais des commentaires en temps réel.

Modifié le 13/07/2017 à 15h12