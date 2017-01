Vidéo : Facebook a dépensé 3 milliards de dollars dans Oculus VR

Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, a déclaré avoir investi plus de 3 milliards de dollars dans l'achat de Oculus VR, la start-up dont le projet Oculus Rift a été le déclencheur du retour sur le devant de la scène de la réalité virtuelle.



Trois milliards de dollars, c'est un peu plus que les deux milliards de dollars initialement prévus et annoncés au public en 2014. Ce milliard supplémentaire s'explique par sept-cent millions de dollars en primes de rétention des actifs, et trois-cent millions de dollars en incentives.



Rappelons que l'Oculus Rift est un périphérique informatique de réalité virtuelle dont le lancement de projet remonte à 2012 sur la plate-forme de financement participatif Kickstarter. C'est une sorte de casque que l'on place sur la tête de l'utilisateur, de façon à créer l'immersion au sein de divers mondes virtuels.

Modifié le 19/01/2017 à 15h42