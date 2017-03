Vidéo : Amazon dévoile ses drones au SXSW

Amazon a profité du SXSW à Austin, dans le Texas, pour dévoiler son système de livraison par drone.



Pour la première fois, Amazon a montré ses fameux drones de livraison Prime Air, laissant le grand public s'en approcher et se familiariser avec ces machines. Amazon nourrit de très grands espoirs envers ce système, tout en étant convaincu qu'il représente le futur de la livraison de colis.



Amazon Prime Air est un système de livraison par drone qui permet de livrer, chez un client, un colis en moins de trente minutes. C'est un potentiel immense pour satisfaire les milliers de clients d'Amazon de part le monde. Pour l'instant, Amazon s'en tient à de petits colis, mais espère bien étendre le système à des colis plus lourds et plus volumineux.

Modifié le 13/03/2017 à 14h20