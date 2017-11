L'avis de la rédaction

7/10 Wondershare Data Recovery est un logiciel de récupération efficace, simple d'utilisation et disponible en français. Sa fonction d'analyse approfondie s'avère performante pour récupérer des données perdues ou formatées. À tester en version d'essai.

Pour quels besoins ? Wondershare Data Recovery est un logiciel qui permet, comme son nom anglais en est la traduction, de récupérer des données supprimées par erreur ou perdues suite à un problème informatique.



Comment procéder ? Ce logiciel fait le choix de l'assistant qui guide l'utilisateur étape par étape afin de retrouver et restaurer des données perdues. Il est alors demandé de définir le type de fichiers à récupérer et son emplacement sur le disque ou sur un périphérique de stockage externe.



Il est ensuite possible d'activer l'analyse approfondie particulièrement efficace pour traiter les fichiers après un formatage accidentel. Nous conseillons d'ailleurs de laisser cette option activée pour de meilleurs résultat mais une durée d'analyse beaucoup plus longue.



Une fois le processus lancé, il est possible de visualiser les fichiers en cours de récupération soit par type de fichier ou selon le chemin d'accès sur le disque. La restauration des données s'effectue en deux clics de souris.



Sa prise en main : Avec son interface en français et très intuitive, Wondershare Data Recovery s'adresse à tous les publics pour récupérer les données perdues ou effacées.



Limitation de la version d'essai : il est uniquement possible de récupérer 100 Mo gratuitement.

