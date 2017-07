Amazon a breveté un entrepôt immergé

Les colis stockés sous l'eau dans des containers adaptés

Les containers récupérés et livrés grâce à un système de courants ?

Modifié le 10/07/2017 à 10h34

Difficile de dire si Amazon va réellement, un jour, créer un entrepôt de ce type, mais l'idée n'est pas complètement absurde, surtout en termes de coûts logistiques.Le brevet dévoile le projet d'Amazon pour un entrepôt intégralement immergé ou presque. L'idée est de mettre les containers dans des entrepôts sous l'eau ou dans des piscines : ils y seront placés par des tapis-roulants ou par des drones qui les largueraient par parachute. Ensuite, ils sont censés couler jusqu'au fond de l'entrepôt, soit sous-l'eau.Les containers seront, bien évidemment, en mesure de protéger leur contenu : ceux qui sont sensibles à l'eau auront même des containers hermétiques qui contiennent de l'air. Mais ce qui est intéressant est le système imaginé par Amazon pour les récupérer une fois au fond de l'eau. Il n'est pas question d'embaucher une armée de plongeurs : tout est automatisé.Chaque paquet a un ballon et une bonbonne de gaz. Celle-ci va s'activer lorsqu'un signale sonore, unique pour chaque container, retentit sous l'eau. Le container, porté par son ballon d'air qui se gonfle lorsque le signal est activé, va se diriger vers la surface de l'eau.Un système de courants va alors le pousser vers la sortie où des employés vont le récupérer, lorsqu'il s'agit d'un entrepôt enterré. Il sera également possible pour des bateaux de repêcher les containers en question. Car ces entrepôts, selon Amazon, pourraient être adaptés à des lacs naturels et artificiels.Naturellement, ça réduirait le coût de stockage, surtout dans le cas d'un système implémenté dans des lacs : pas besoin de construire des entrepôts de toutes pièces, puisque tout serait stocké au fond de l'eau.