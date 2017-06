Le Fire Phone d’Amazon revient… en version glacée

Au revoir Fire Phone, bonjour Ice Phone

Un smartphone low-cost pour les marchés émergents

Modifié le 06/06/2017 à 12h11

Malgré cet échec, les équipes de Jeff Bezos ont décidé, selon le site Gadget360, de retenter l'expérience. Avec, peut-être, une approche complètement opposée, selon ce que laisserait entendre le nom choisi par le groupe de Seattle.Selon Gadget360, le nouveau smartphone d'Amazon s'appellera Ice Phone, soit l'exact inverse du Fire Phone. Un changement de nom qui devrait aller de pair avec un changement radical dans la conception du smartphone, à commencer par l'OS. Amazon aurait abandonné sa version maison d'Android, Fire OS, pour adopter une version standard de l'OS mobile de Google.Entre autres problèmes, la décision d'opter pour Fire OS avait causé l'échec du Fire Phone : il n'était plus compatible avec le support officiel des applications Android fourni par Google Play, le Store de Google. Amazon se plie donc à la réalité du marché : un smartphone, pour connaître le succès, doit permettre à ses utilisateurs d'installer les applications à succès et ces dernières sont développées essentiellement pour Android (qui détient 80 % du marché) et iOS.On ne sait pas encore si le smartphone sera disponible pour l'Europe : Amazon vise surtout les marchés émergents et, en particulier, l'Inde. Le prix annoncé est de 6 000 roupies indiennes, soit près de 82 euros, bien qu'aucune date de lancement ne soit encore prévue.Côté matériel, l'Ice Phone devrait embarquer un processeur Snapdragon 435, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage et tourner sous Android Nougat 7.1.1. Il aurait un écran entre 5,2 et 5,5 pouces, un appareil photo de 13 Mpx et un lecteur d'empreinte à l'arrière.