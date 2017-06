Un ingénieur d'Amazon confie 50 000 dollars aux internautes pour les "jouer en Bourse"

Le sens du jeu : prendre une nouvelle décision boursière toutes les cinq minutes

Le jeu de Mike Roberts tient bon, pour l'instant

Modifié le 01/06/2017 à 18h35

Ce n'est pas une blague : Mike Roberts, un ingénieur d'Amazon (la firme est propriétaire de Twitch), vient de lancer un jeu sur cette plateforme dede jeux vidéo dont le principe est de "jouer en bourse" de vrais dollars. Les participants sont appelés à voter toutes les cinq minutes pour un ordre d'achat ou de vente bien réel et celui s'exécute via l'application de trading Robinhood. Ce jeu, Mike Roberts y a consacré 50 000 dollars (l'équivalent de 44 500 euros) de ses économies personnelles.L'ensemble des titres présents à la Bourse de New York sont disponibles aux joueurs. Mais à observer les tableaux, ce sont principalement deux types de titres qui sont choisis : soit les "noms courants" comme Starbucks, Domino's Pizza, Papa John's, PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Tesla et Google, soit des titres issus de l'univers du gaming, comme Activision Blizzard, Nvidia, Sony...En ce troisième jour de trading, les performances sont curieusement bonnes. Au moment où nous écrivons ces lignes, le compteur affiche 50 079 dollars, soit 79 dollars de gains. Les joueurs ayant voté pour un titre sur StockStream remportent ou perdent des points si la transaction rapporte ou non. Sous la barre des 25 000 dollars néanmoins, le jeu s'arrête.Comme il l'a confié à Business Insider , Mike Roberts peut se considérer «» quant au sort de ses économies sur StockStream !