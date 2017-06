Amazon veut empêcher ses clients de comparer les prix sur Internet

Amazon ne veut pas que vous cherchiez moins cher

Un blocage limité au Wi-Fi

Le brevet est un peu particulier : il vise à interdire aux clients une pratique devenue désormais courante, en particulier depuis l'arrivée, justement, d'Amazon : la comparaison des prix sur Internet.L'une des choses qui ont fait le succès d'Amazon dans le monde est sans doute ses prix. Le groupe, grâce à son fonctionnement par entrepôts et via Internet, a pu casser certains prix. Les consommateurs ont donc pris l'habitude, lors d'un achat, de vérifier si le même produit n'est pas moins cher sur Internet, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres sites.Cette pratique, devenue courante, Amazon semble la craindre. Comme le précise The Verge , qui a repéré le brevet accordé par l'Office des Brevets des Etats-Unis le 30 mai 2017, celui-ci vise à empêcher les clients des magasins physiques d'Amazon d'aller vérifier sur Internet le prix chez des concurrents afin de les comparer et de trouver le prix le plus bas.Le brevet a été demandé en mai 2012 mais n'a été accordé que 5 ans plus tard. Comme toujours, il est impossible de savoir s'il sera réellement implémenté par Amazon. En tout cas, l'idée est la suivante : lorsqu'un client se connecte au Wi-Fi proposé par le magasin, Amazon peut bloquer l'accès à certains sites et vérifier ce que vous regardez, en particulier si vous êtes sur un site concurrent.Ainsi faisant, Amazon peut agir en vous proposant, par exemple, un coupon de réduction ou autre chose de similaire... Tout ce qui peut lui permettre de faire en sorte que vous terminiez la vente et que vous n'alliez pas voir ailleurs.En revanche, la technique d'Amazon a une faille assez logique : le groupe peut contrôler et bloquer les accès sur son propre réseau Wi-Fi, mais pas les communications faites sur les réseaux 3G et 4G qui permettent, de fait, de contourner le blocage et la surveillance.